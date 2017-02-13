День в АТО: боевики применяют тяжелое вооружение, потерь нет
За минувший день подконтрольные РФ бандформирования 39 раз обстреляли позиции украинских военных. Как сообщает пресс-центр АТО, за день в Донбассе ни один солдат ВСУ не погиб и не был ранен, боевики применяли тяжелое вооружение.
На донецком направлении из 122-мм артиллерии боевики обстреляли Пески. Из 120-мм и 82-мм минометов - Авдеевку и Троицкое.
Из гранатометов и стрелкового оружия Невельское, Зайцевое, Верхнеторецкое, Новоселовку Вторую и Луганское. По Невельском огонь открывал снайпер.
На мариупольском направлении из 122-мм артиллерии, танков и БМП оккупанты обстреливали Водяное. Из минометов различных калибров: Красногоровку, Широкино, Водяное.
Под огонь из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия попали Водяное, Лебединское, Богдановка и Широкино. БТР боевиков вел огонь по Водяному, БМП и снайпер - по Широкино.
На луганском направлении наемники использовали 82-мм минометы и гранатометы, обстреливая позиции ВСУ в районе Крымского.
Как сообщил сегодня спикер АТО, за прошедшие сутки в результате боевых действий в Донбассе один военнослужащий получил ранения, никто не погиб.
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