День в АТО: боевики применяют тяжелое вооружение, потерь нет

По данным штаба, обстановка в зоне АТО неспокойная. Гибридная армия РФ 39 раз открывала огонь в сторону позиций ВСУ, за день потерь нет

За минувший день подконтрольные РФ бандформирования 39 раз обстреляли позиции украинских военных. Как сообщает пресс-центр АТО, за день в Донбассе ни один солдат ВСУ не погиб и не был ранен, боевики применяли тяжелое вооружение.

На донецком направлении из 122-мм артиллерии боевики обстреляли Пески. Из 120-мм и 82-мм минометов - Авдеевку и Троицкое.

Из гранатометов и стрелкового оружия Невельское, Зайцевое, Верхнеторецкое, Новоселовку Вторую и Луганское. По Невельском огонь открывал снайпер.

На мариупольском направлении из 122-мм артиллерии, танков и БМП оккупанты обстреливали Водяное. Из минометов различных калибров: Красногоровку, Широкино, Водяное.

Под огонь из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия попали Водяное, Лебединское, Богдановка и Широкино. БТР боевиков вел огонь по Водяному, БМП и снайпер - по Широкино.

На луганском направлении наемники использовали 82-мм минометы и гранатометы, обстреливая позиции ВСУ в районе Крымского.

Как сообщил сегодня спикер АТО, за прошедшие сутки в результате боевых действий в Донбассе один военнослужащий получил ранения, никто не погиб.

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