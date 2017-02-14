Штаб: Водяное обстреляли из танков, БМП и БТР, один военный ранен
За минувшие сутки боевики 72 раза обстреляли позиции ВСУ. Одного украинского военного ранено. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
На донецком направлении из 122 мм артиллерии террористы обстреляли Пески. Из 120 мм и 82 мм минометов - Невельское, Верхнеторецкое, Авдеевку и Троицкое. Из гранатометов и стрелкового оружия боевики вели огонь по Невельскому, Зайцевому, Пескам, Новолуганскому, Верхнеторецкому, Новоселовке Второй и Луганскому.
По Невельскому огонь вел снайпер.
На мариупольском направлении из 122 мм артиллерии, танков, БМП и БТР боевики обстреляли Водяное. Из минометов разных калибров - Павлополь, Красногоровку, Широкино. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Лебединское, Богдановку, Павлополь, Широкино.
По Широкино также вел огонь снайпер и БМП.
На луганском направлении гибридные войска РФ обстреливали позиции сил АТО в районе Крымского, Валуйского, Новоалександровки и Станицы Луганской из 82 мм минометов и гранатометов.
13 февраля сообщалось, что обстановка в зоне АТО неспокойная. Гибридная армия РФ 39 раз открывала огонь в сторону позиций ВСУ.
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