Штаб: Водяное обстреляли из танков, БМП и БТР, один военный ранен

Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия террористы обстреляли Лебединское, Богдановку, Павлополь, Широкино

За минувшие сутки боевики 72 раза обстреляли позиции ВСУ. Одного украинского военного ранено. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На донецком направлении из 122 мм артиллерии террористы обстреляли Пески. Из 120 мм и 82 мм минометов - Невельское, Верхнеторецкое, Авдеевку и Троицкое. Из гранатометов и стрелкового оружия боевики вели огонь по Невельскому, Зайцевому, Пескам, Новолуганскому, Верхнеторецкому, Новоселовке Второй и Луганскому.

По Невельскому огонь вел снайпер.

На мариупольском направлении из 122 мм артиллерии, танков, БМП и БТР боевики обстреляли Водяное. Из минометов разных калибров - Павлополь, Красногоровку, Широкино. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Лебединское, Богдановку, Павлополь, Широкино.

По Широкино также вел огонь снайпер и БМП.

На луганском направлении гибридные войска РФ обстреливали позиции сил АТО в районе Крымского, Валуйского, Новоалександровки и Станицы Луганской из 82 мм минометов и гранатометов.

13 февраля сообщалось, что обстановка в зоне АТО неспокойная. Гибридная армия РФ 39 раз открывала огонь в сторону позиций ВСУ.

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