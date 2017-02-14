ОБСЕ обеспокоена увеличением количества взрывов в Донбассе

В Авдеевке днем в течение пяти часов наблюдатели слышали 125 взрывов

В Донецкой области в течение суток, с 10 по 11 февраля, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала сокращение количества нарушений режима прекращения огня по сравнению с предыдущими сутками, отметив при этом увеличение количества взрывов - с 180 до 330. Об этом LIGA.net сообщает пресс-служба миссии.

В последующие 24 часа миссия зафиксировала больше нарушений режима прекращения огня, зарегистрировав, около 160 взрывов.

"Несмотря на совместное заявление, которое сделали члены трехсторонней контактной группы 1 февраля, СММ не получила запрошенной ею информации об отводе вооружения из треугольника Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт", - подчеркнули в пресс-службе.

Днем 11 февраля наблюдатели в Авдеевке в течение около пяти часов слышали 125 взрывов неопределенного происхождения, а также эпизоды интенсивного огня из крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия. Все эти нарушения режима прекращения огня были зафиксированы в 1-3 км к востоко-юго-востоку.

12 февраля, находясь в том же месте более пяти часов, СММ слышала два взрыва, оцененных как разрывы снарядов из неустановленной системы вооружения, 19 взрывов неопределенного происхождения и 39 очередей из крупнокалиберных пулеметов в 2-4 км к юго-востоку.

12 февраля в оккупированной Ясиноватой (16 км к северо-востоку от Донецка) на протяжении около шести часов, СММ зафиксировала 13 взрывов неопределенного происхождения в 2-6 км в секторе с запада на северо-северо-восток, а также 1 очередь из крупнокалиберного пулемета в 3-4 км к северо-северо-западу.

В тот же день, осуществляя дневной мониторинг в оккупированном Дебальцево (58 км к северо-востоку от Донецка) на протяжении приблизительно трех часов, СММ слышала два взрыва неопределенного происхождения в 5-8 км к северо-западу и свыше 100 выстрелов и очередей из стрелкового оружия в 1-8 км к северу.

В течение почти десяти часов, когда наблюдатели проводили патрулирование в Светлодарске, они зафиксировали девять взрывов, оцененных как выстрелы из миномета (6 из которых были произведены из миномета калибром 120 мм и 3 - из миномета неустановленного калибра), 34 взрыва - выстрелы из артиллерии (неустановленного калибра), 3 взрыва, оцененных как выстрелы из неустановленных систем вооружения, и 7 очередей из крупнокалиберного пулемета.

Все эти эпизоды огневой активности произошли в 3-5 км к северо-северо-востоку и северо-востоку.

10 февраля первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг заявил, что одна из причин эскалации в Донбассе - это размещение вооружений в непосредственной близости друг от друга.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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