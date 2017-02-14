В оккупированном Донецке произошел мощный взрыв: фото
В оккупированном Донецке сегодня утром произошел взрыв в районе казенного завода. Об этом сообщили несколько источников LIGA.net в городе.
"Был мощный взрыв, информация о пострадавших уточняется", - сказал дончанин Михаил.
По его словам, взрыв произошел около 10:00.
"Что-то бахнуло в ремонтном цеху завода, это уже не первый раз", - подтвердила жительница города Елена.
3 декабря в оккупированном Донецке также произошел мощный взрыв.
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Источник LIGA.net также добавил, что пророссийские наемники традиционно обвиняют в обстреле ВСУ.
Позже стало известно о гибели одного мирного жителя.
ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
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