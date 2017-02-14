В Приазовье боевики обстреляли свои же позиции, обвинив затем ВСУ

Фабрика фейков российских пропагандистов в действии: несколько дней назад под Мариуполь приехали для съемок постановочных фронтовых репортажей СМИ РФ

Боевики подразделения гибридной российской армии, которые называют себя "морпехами" и расквартированы во временно оккупированном Новоазовске, обстреляли свои же передовые позиции. Об этом говорится в сводке Главного управления разведки на Facebook-странице в ведомства.

По данным информаторов ГУР, обстрел произошел с применением крупнокалиберных пулеметов, после чего главари этого НВФ поспешили обвинить в огневой провокации ВСУ. Ранее разведка сообщала о том, что в Приазовье пропагандисты из СМИ РФ снимают очередную порцию фейков и постановочных репортажей о "нарушении минских соглашений силами АТО".

После обострения фронтовой ситуации под Авдеевкой, вследствие чего боевики понесли значительные потери, наблюдается массовое представление "рапортов об увольнении" наемниками из "армии ЛНР". При этом российское командование пытается решить проблему укомплектования личным составом передовых подразделений также за счет освобождения преступников из ИТК в зоне АТО.

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Также на захваченной части Луганской области "в связи с неудовлетворительными условиями" продолжают дезертировать и самовольного уходить с передовой пророссийские наемники.

В розыске у боевиков числятся 63 их подельника из приписанного к Алчевску подразделения, которые ушли "из расположения части" и не вернулись.

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Кроме того, разведка сообщила о том, что главари "армии ЛНР" планируют выселение туберкулезного диспансера в приграничных Ровеньках - хотят оборудовать там госпиталь для боевиков.

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