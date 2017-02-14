Сутки в зоне АТО: вблизи Широкино ранен военный

За минувшие сутки, 13 февраля 2017 года, боевики 72 раза обстреляли позиции ВСУ в Донбассе

В результате боевых действий в Донбассе за прошедшие сутки, 13 февраля 2017 года, ни один украинский военнослужащий не погиб, однако один боец был ранен. Об этом сегодня на брифинге сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент LIGA.net.



"За минувшие сутки в результате боевых действий потерь в рядах Вооруженных Сил не было. Один украинский военнослужащий получил ранение в районе Широкино", - сказал он.



Ранее сегодня сообщалось, что за минувшие сутки, 13 февраля, боевики 72 раза обстреляли позиции ВСУ в Донбассе.



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