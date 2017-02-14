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За день в зоне АТО 26 обстрелов, погибших и раненых нет

14.02.2017 18:35
По данным штаба, обстановка в зоне АТО неспокойная. Гибридная армия РФ 26 раз открывала огонь в сторону позиций ВСУ, за день потерь нет
За день в зоне АТО 26 обстрелов, погибших и раненых нет

За минувший день подконтрольные РФ бандформирования 26 раз обстреляли позиции украинских военных. Как сообщает пресс-центр АТО, за день в Донбассе ни один солдат ВСУ не погиб и не был ранен.

На донецком направлении оккупанты из минометов обстреляли Троицкое, Невельске, Пески и Авдеевку. Из стрелкового оружия - Зайцево, Пески и Новгородское.

На мариупольском направлении из 120-мм минометов обстреливали Водяное. По огонь из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия попали Павлополь и Широкино.

По позициям ВСУ у Широкино и Водяного боевики открывали огонь из БМП.

На луганском направлении наемники из крупнокалиберных пулеметов обстреливали Новозвановку.

Как сообщил сегодня спикер АТО, за прошедшие сутки в результате боевых действий в Донбассе один военнослужащий получил ранения, никто не погиб.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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