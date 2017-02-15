За сутки боевики 52 раза обстреляли позиции ВСУ

Потерь среди украинских военных нет

За минувшие сутки пророссийские наемники 52 раза нарушили режим тишины в Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр АТО.

Потерь среди украинских военных нет.

Российско-оккупационные войска продолжают обстрелы позиций ВСУ на всех направлениях. Из минометов обстреляли Каменку, Троицкое, Новоселовку Вторую, Невельское, Пески и Авдеевку. Из стрелкового оружия - Зайцево, Пески, Опытное и Новгородское. По Авдеевке вел огонь БМП.

На мариупольском направлении из 120 мм минометов обстреливали Водяное. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Павлополь, Чермалик, Лебединское, Гнутово и Широкино. По Широкино и Водяному вели огонь БМП противника. По Новотроицкому - снайпер.

На луганском направлении оккупанты из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали Новоалександровку и Новозвановку.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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