Главари боевиков собирают подписи для "обращения к Западу" - ИС

Рецепты кремлевской пропаганды не меняются - лидеров государств "призовут надавить на Киев", который якобы нарушает минские соглашения

Боевики на временно подконтрольных им территориях Донбасса собирают подписи для "совместного обращения к президентам России, США и канцлеру Германии с требованием оказать давление на Киев", чтобы "остановить геноцид". Об этом сообщает агентура группы военных экспертов Информационное сопротивление в зоне АТО.

Главари подконтрольных Кремлю террористических организаций Л/ДНР утверждают, что уже собрали более 270 тысяч подписей, сбор которых проводится исключительно "по указанию" среди коммунальщиков, соцработников, сотрудников учреждений и прочих "бюджетников", а также самих боевиков.

Среди подписантов - работники Донецкой горбольницы №1, КП "Служба единого заказчика Ворошиловского района Донецка", "Пенсионного фонда" в Горловке, "Фонда соцстраха" в Кировском, "Харцызского центра занятости", Зуевского энергетического техникума, детсада №50 Тореза, школы №1 Енакиево и проч.

Во время собраний коллективов предприятий и учреждений для сбора подписей записывают личные данные людей, но текст самого "обращения" не предоставляют.

Читайте также: Социологи изучили влияние российской пропаганды на украинцев

С продолжением попыток блокады ОРДЛО оккупанты распространяют слухи среди местных жителей о том, что Киев якобы готовит "резкое ужесточение правил пересечения линии разграничения". Спектр фейков широк - от проверки граждан на знание наизусть гимна Украины до снятия отпечатков пальцев. Также распространяются слухи, что блокада ОРДЛО якобы негласно организована властями Украины "для подготовки масштабного наступления ВСУ".

Читайте также: Блокада ОРДЛО: Мифы и смыслы - мнение

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.