Штаб: боевики 49 раз обстреляли позиции ВСУ, один военный погиб

Из БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия террористы обстреляли Широкино, Водяное, Павлополь

За минувшие сутки террористы 49 раз обстреляли позиции ВСУ. Один украинские военный погиб, трое - ранены и один военный травмирован. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО в Facebook.

На мариупольском направлении из минометов и БМП гибридные войска РФ обстреляли Водяное. Из БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Широкино, Водяное, Павлополь. По Новотроицкому огонь вел снайпер.

На донецком направлении из 120 мм и 82 мм минометов террористы обстреливали позиции сил АТО в районе Авдеевки, Опытного и Новоселовки Второй, из гранатометов - Зайцево и Пески.

На луганском направлении из минометов и гранатометов боевики обстреляли Крымское, Новоалександровку и Новозвановку. Снайпер вел огонь по позициям ВСУ вблизи Лобачевого.

15 февраля сообщалось, что Ватикан выделит €200 тысяч жителям Авдеевки.

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