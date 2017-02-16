Из-за блокады к боевикам массово уходят рабочие заводов - ГУР

Разведка говорит, что часть подразделений гибридной российской армии в ОРДЛО доукомплектовалась за счет потерявших источник дохода уволенных рабочих

Российское оккупационное командование с 9 февраля использует шаткий режим прекращения огня и бедственное положение населения временно оккупированных территорий в Донбассе, чтобы вербовать в состав гибридных войск рабочих предприятий угледобывающего комплекса. Об этом говорится в сводке Главного управления разведки на Facebook-странице ведомства.

По информации ГУР, подразделения незаконных вооруженных формирования пополняют местные жители оккупированной зоны, оставшиеся без работы вследствие прекращения поставок угля по железной дороге.

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"Особенно интенсивно", пишет разведка, агиткампанию по вербовке местных для участия в войне против сил АТО боевики развернули в приграничных Должанском и Ровеньках, а также Луганске, Алчевске и Кадиевке.

"Отсутствие рабочих мест и потребность содержать свои семьи побуждает безработных поступать в российские террористические войска", - говорится в сообщении.

Такое пополнение позволило, по данным агентуры ГУР, "существенно" повысить уровень укомплектованности подразделений оккупанта в Кадиевке и Брянке.

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15 января 2017 года несколько нардепов и других участников акции на перегоне Светланово-Шипилово в Луганской области разместили заграждение и объявили о начале "бессрочной акции по блокаде торговли с ОРДЛО". 11 февраля был заблокирован перегон Ясиноватая-Константиновка.

Глава СБУ Василий Грицак раскритиковал участие депутатов в подобных акциях. По факту блокирования ж/д открыли производство.

26 января замминистра по вопросам ВОТ Георгий Тука выступил против блокады, а 27 января губернатор Донецкой области Павел Жебривский заявил, что выступает за "урегулированную законодательно" торговлю с ОРДЛО. Его коллега из Луганской области Юрий Гарбуз отметил, что блокада "несет угрозу энергобезопасности Украины".

10 февраля глава Минэнерго Игорь Насалик сказал, что в случае отказа о угля из ОРДЛО "придется найти" дополнительно порядка 15 млрд грн, а позднее глава правительства Владимир Гройсман заявил, что "альтернативы углю из ОРДЛО нет", чем вызвал шквал критики в адрес власти из-за того, что спустя почти три года войны не проведена адекватная диверсификация поставок энергоносителей, вследствие чего возникла нынешняя конфликтная ситуация.

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