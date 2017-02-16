Суд заочно приговорил террориста ДНР к девяти годам тюрьмы

Суд признал виновным жителя Херсона в том, что он принимал участие в нападениях на ВСУ в составе террористической группировки

Херсонский городской суд заочно вынес обвинительный приговор местному жителю, которого признал виновным в причастности к террористической организации ДНР. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности.

В СБУ сообщают, что осужденный во время пребывания в составе незаконного вооруженного формирования принимал активное участие в нападениях на блокпосты и военнослужащих Вооруженных Сил, за что получал ежемесячное денежное вознаграждение и был отмечен главарями террористов фейковой наградой "защитник отечества".

Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы) УК Украины и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет.

"В связи с тем, что боевик находится на временно оккупированной территории и продолжает участвовать в вооруженном противостоянии силам АТО, осужден заочно", - добавили в пресс-службе.

17 января 2017 года Херсонский городской суд приговорил жителя Новоалексеевки Генического района, воевавшего на стороне террористической организации ДНР, к девяти годам лишения свободы с конфискацией имущества.

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