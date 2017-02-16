Сутки в АТО: один военный погиб, четверо получили ранения

В Авдеевке боевики девять часов обстреливали позиции ВСУ

За минувшие сутки в результате боевых действий один военнослужащий погиб, четверо получили ранения. Об этом сообщает пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент LIGA.net.

На луганском направлении основные боевые действия продолжались в Крымском.

"Там боевики активизировались после захода солнца и после трех часов обстрелов прекратили боевую активность около 23:00. По подсчетам Генштаба, боевики выпустили более 70 минометных мин в сторону позиций ВСУ. Также эпизодические нарушения режима перемирия врагом были зафиксированы в Попаснянском районе и в Лобачево", - отметил Мотузяник.

Всего на луганском направлении вчера зафиксировано шесть вражеских обстрелов.

На донецком направлении на Светлодарской дуге, вблизи Новолуганского, позиции ВСУ обстрелял вражеский снайпер. На горловском периметру враг был активен в Зайцево и Верхнеторецком, где активно применял легкое вооружение.

В Новоселовке Второй, враждебные обстрелы продолжались более трех с половиной часов, во время которых силы оккупанта применяли минометы наравне со стрелковым оружием.

По словам Мотузяника, огонь велся со стороны оккупированного боевиками поселка Крутая Балка. Оттуда боевики обстреляли Каменку.

В Авдеевке обстрелы позиций сил АТО продолжались непрерывно с 15:00 до 00:00. В течение этих девяти часов боевики провели ряд массированных артиллерийско-минометных обстрелов Авдеевской промзоны, а также более 10 раз открывали огонь из танков.

В очередной раз под огонь дальнобойных артиллерийских орудий врага попали жилые районы города

Один частный дом был полностью уничтожен в результате пожара, возникшего после попадания снаряда. Еще восемь домов были повреждены.

В районе Донецкого аэропорта враг использовал в основном легкое вооружение.

Всего за минувшие сутки на донецком направлении противник провел 15 обстрелов, из них более половины - из тяжелого вооружения.

На мариупольском направлении эпицентрами боевых действий здесь остаются позиции ВСУ в Водяном и Широкино, где боевики открывали огонь из стрелкового оружия в течение всех суток, а также эпизодически применяли минометы и вооружения на бронетехнике.

В Марьинском районе было тихо. В Новотроицком позиции ВСУ днем ​​обстрелял вражеский снайпер.

Всего вчера на мариупольском направлении произошло 28 обстрелов, в том числе два - из тяжелого вооружения.

Боевики регулярно обстреливают поселок Водяное, в котором до сих пор остаются мирные жители.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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