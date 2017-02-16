ОБСЕ: Количество обстрелов в Донбассе резко уменьшилось

15 февраля наблюдатели зафиксировали около 200 взрывов, по сравнению с тысячами, которые ежедневно фиксировались на протяжении обострения конфликта

Первый заместитель главы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил на пресс-конференции в Киеве, что в период 10-16 февраля число нарушений режима прекращения огня в Донбассе уменьшилось на 75%.

"После резкого обострения ситуации в районе Авдеевки и Ясиноватой на прошлой неделе мы наблюдали уменьшение числа нарушений режима прекращения огня. На прошлой неделе оно уменьшилось на 75%, если сравнить с позапрошлым недельным периодом", - сказал Хуг.

По его словам, сейчас наблюдатели фиксируют сотни взрывов, во время же обострения ежедневно фиксировались тысячи взрывов.

Хуг также сообщил, что на прошлой неделе свободу передвижения наблюдателей миссии ограничивали 27 раз, 24 из них - в районах, неподконтрольных украинскому правительству.

За минувший день подконтрольные РФ бандформирования 35 раз обстреляли позиции украинских военных. Трое военнослужащих ВСУ погибли, четверо получили ранения.

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