В Луганской области задержали грузовик с нелегальным углем

Машину с 10 тоннами угля задержали в Северодонецке

В Луганской области полицейские задержали грузовик, в котором незаконно перевозили уголь. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь полиции области Татьяна Погукай.

Факт незаконной перевозки угля выявили во время несения службы в городе Северодонецк полицейские взвода № 2 роты № 3 (реагирование патрульной полиции) батальона полиции особого назначения.

"Автомобиль "КАМАЗ 5511", под управлением 45-летнего жителя Лисичанска, остановили для проверки. Как выяснилось, в кузове грузовика водитель перевозил 10 тонн угля без соответствующих сопроводительных документов", - сказано в сообщении.

Для выяснения всех обстоятельств и установления происхождения груза правоохранители вызвали следственно-оперативную группу местной полиции.

Событие зарегистрировано в журнале единого учета. По данному факту проводится проверка.

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