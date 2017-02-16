Прокуратура квалифицировала обстрел Авдеевки как теракт

Разрушительный обстрел Авдеевки, в результате которого погиб один мирный житель, прокуратура Донецкой области квалифицирует как теракт

Прокуратура Донецкой области квалифицировала обстрел Авдеевки 16 февраля как террористический акт. Об этом говорится в сообщении пресс-служба ведомства.

"В результате обстрела Авдеевки погиб местный житель. Прокуратура квалифицирует это как теракт", - сказано в сообщении.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст 258 УК Украины (террористический акт).

Сегодня вечером, 16 февраля, подконтрольные РФ бандформирования из артиллерии обстреляли жилой сектор Авдеевки.

В результате падения снаряда практически в самом центре города, осколочные ранения головы получил местный житель 1973 года рождения. Мужчина был госпитализирован в больницу, однако спасти ему жизнь не удалось.

Кроме того, ранение получили еще двое местных жителей, три дома разрушены.

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