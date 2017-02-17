Штаб АТО: 66 обстрелов, трое погибших, 10 раненых

Гибридная армия продолжила обстрелы позиций сил АТО на всех направлениях, в том числе из запрещенного минскими договоренностями вооружения

Боевики 66 раз обстреляли позиции сил антитеррористической операции 16 февраля, трое военнослужащих погибли и 10 получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"Российско-оккупационные войска продолжили обстрелы наших позиций на всех направлениях, в том числе из запрещенного "минскими договоренностями" вооружения", - сказано в нем.

В частности на донецком направлении боевики обстреляли из минометов различных калибров, гранатометов и стрелкового оружия Авдеевку, Каменку, Пески, Зайцево и Верхнеторецкое.

Кроме того, по Зайцево огонь вел снайпер, а по позициям в районе Авдеевки боевики стреляли из танка.

На луганском направлении противник обстрелял из 120- и 82-миллиметровых минометов, гранатометов и стрелкового оружия Крымское, Лобачево, Новозвановку, Станицу Луганскую и Новоалександровку.

На мариупольском направлении боевики вели огонь из 120- и 82-миллиметровых минометов, гранатометов и стрелкового оружия по Широкино, Павлополю, Марьинке, Новотроицкому, Новоселовке, Водяному, Лебединскому и Гнутово.

Также по Широкино противник стрелял из вооружения бронетранспортера и БМП, а из противотанковых ракетных комплексов обстрелял Богдановку.

16 февраля в результате артиллерийского обстрела в Авдеевке Донецкой области пострадали три дома, один мирный житель погиб, еще двое получили травмы.

Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 16 февраля 2017 года "О неотложных мерах по нейтрализации угроз энергетической безопасности Украины и усилении защиты критической инфраструктуры".

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