ИС: у боевиков кончились запасы, снабжают прямо с колес из России

Устроив затяжные и массовые обстрелы под Авдеевкой на рубеже января и февраля, оккупанты истощили запасы на складах; ждут новых поставок из ЮВО ВС РФ

Район Авдеевки вчера вечером и сегодня ночью оккупанты интенсивно обстреляли из самоходных артиллерийских установок Акация кал. 152 мм и 122-миллиметровых гаубиц Д-30/30А, хотя запасы российских снарядов, топлива и запчастей оказались не в состоянии обеспечить прежнюю интенсивность обстрелов силами гибридной армии РФ. Об этом говорится в сводке группы военных экспертов Информационное сопротивление.

После периода резкого обострения ситуации на линии фронта в конце января и начале февраля "армия ДНР" испытывает острую нехватку запасов, утверждают информаторы ИС в зоне АТО. Сейчас обеспечение подразделений боевиков происходит "практически с колес" за счет поставок из РФ, а руководство войск противника требует от боевиков "строжайшего учета и экономии".

По данным агентуры, с военных складов Южного военного округа ВС РФ готовятся новые поставки оккупантам в Донбассе.

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Информаторы ИС отмечают активизацию тактических учений на уровнях взвод-рота-батальон на полигонах временно оккупированной зоны.

При этом в штабных структурах "армии ДНР" распространяют дезинформацию, что с 17 по 19 февраля силы АТО активизируются на донецком направлении и якобы будут штурмовать основные передовые позиции оккупантов для получения полноценного контроля над участком трассы Донецк-Горловка.

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