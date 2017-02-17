Главари боевиков ЛНР наживаются на мертвых душах - разведка
Вчера, 16 февраля, в "штабе армии ЛНР" руководство оккупационного контингента провело проверку укомплектованности подразделений гибридной российской армии в Луганской области. Об этом сообщает в Facebook Главное управление разведки.
Выяснилось, что в некоторых подразделениях количество "мертвых душ" составляет до 20% от штатной численности личного состава.
Командиры подразделений этой "бригады" российско-террористических войск, чтобы избежать наказания за сокрытие случаев самоволки с оружием, докладывали "наверх" о том, что отсутствующие на фронте "выполняют боевые задачи на труднодоступных передовых позициях и связи с ними нет".
При этом по отчетам жалование этим "мертвым душам" исправно выплачивалось в течение нескольких последних месяцев.
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По данным агентуры ГУР в зоне АТО, 15 февраля после ограбления, избиения и попыток изнасилования местной жительницы "силовики" оккупантов "арестовали" четверых замешанных в инциденте боевиков подразделения из Брянки.
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