Главари боевиков ЛНР наживаются на мертвых душах - разведка

В подразделениях ЛНР с некомплектом отчитывались "наверх" о том, что отсутствующие "выполняют задачи на труднодоступных позициях и связи с ними нет"

Вчера, 16 февраля, в "штабе армии ЛНР" руководство оккупационного контингента провело проверку укомплектованности подразделений гибридной российской армии в Луганской области. Об этом сообщает в Facebook Главное управление разведки.

Выяснилось, что в некоторых подразделениях количество "мертвых душ" составляет до 20% от штатной численности личного состава.

Командиры подразделений этой "бригады" российско-террористических войск, чтобы избежать наказания за сокрытие случаев самоволки с оружием, докладывали "наверх" о том, что отсутствующие на фронте "выполняют боевые задачи на труднодоступных передовых позициях и связи с ними нет".

При этом по отчетам жалование этим "мертвым душам" исправно выплачивалось в течение нескольких последних месяцев.

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По данным агентуры ГУР в зоне АТО, 15 февраля после ограбления, избиения и попыток изнасилования местной жительницы "силовики" оккупантов "арестовали" четверых замешанных в инциденте боевиков подразделения из Брянки.

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