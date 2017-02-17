Главари ЛНР о "борьбе с украинскими ДРГ": Не справляемся - ИС

Пока боевики ЛНР вымышленно ловят вымышленных диверсантов, под Макеевку из РФ переброшены три комплекса радиоэлектронного подавления Р-330Ж Житель

Несмотря на ежемесячное "выявление и обезвреживание большого количества украинских шпионов и диверсантов", во временно подконтрольных террористической организации ЛНР районах Луганской области "постоянно фиксируется высокая активность проукраински настроенных элементов и агентуры украинских спецслужб". Об этом говорится в "докладе спецслужб" с подписью главаря ЛНР Игоря Плотницкого, сообщает агентура группы военных экспертов Информационное сопротивление.

Боевики утверждают, что с октября 2016 года они "ловят до 10 человек ежемесячно".

В качестве примеров приводятся случаи "организованных Украиной терактов" (такое определение оккупанты дали ликвидации "главного народного милиционера ЛНР" Олега Анащенко), расклеивания проукраинских листовок и некоего "отравления воды в целом ряде населенных пунктов".

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Как сообщает фронтовая часть сводки ИС, в районе Донецка между Яковлевкой и воздушным стволом №1 шахты Засядько маневрирует артиллерийская группа противника в составе трех машин 152-мм САУ Акация, пары 122-мм прицепных гаубиц Д-30/30А и нескольких единиц бронетехники, включая как минимум один пункт разведки и управления на базе тягача МТ-ЛБ.

Южнее Донецка, в промежутке между Докучаевском и Еленовкой, оккупанты скрытно развернули дополнительную тактическую группу масштаба усиленной роты.

Через Енакиево боевики активно перебрасывают запчасти, топливо и боеприпасы в район Горловки: за сутки - не менее 30 проездов грузовиков. В самом городе в район "Стирола" зашло около 20 единиц бронетехники и пять пусковых установок РСЗО Град.

Со стороны Шахтерска в направлении Макеевки по трассе Н-21 (Старобельск-Луганск-Донецк) замечена переброска трех российских комплексов радиоэлектронного подавления Р-330Ж Житель.

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