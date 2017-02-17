Волонтеры: боевики ДНР превратили интернат в военную базу - фото

Российские армейские корпуса в Донбассе и террористы давно используют объекты социальной инфраструктуры под базы и казармы, отмечают волонтеры



"С середины 2015 года горловский дом-интернат стал местом базирования военнослужащих российских оккупационных войск, что подтверждается спутниковыми снимками Google Earth (координаты: 48.299955, 38.184583). По информации сепаратистских СМИ, во время боевых действий зимой 2015 года, интернат был поврежден, снаряд попал в крышу здания, были выбиты окна", - отмечается в сообщении.



Волонтеры добавили, что глядя на снимки, становится понятным, почему на территории практически постоянно фиксируются военные грузовики.



















"Боевики сегодня не стесняются выкладывать фото на фоне таблички горловского интерната с подписью "Я на КПП стою". Таким образом, объект социальной инфраструктуры автоматически стал военным, нарушая нормы международного права", - подчеркивается в сообщении.











По информации По информации LIGA.net , в настоящее время на территории горловского интерната отмечается много военной техники.





"Инвалидов там нет уже давно - с начала активизации боевых действий", - сказал источник LIGA.net

По его словам, попасть местным жителям на территорию интерната с целью забрать документы родственников сейчас практически невозможно.

9 января сообщалось , что волонтеры идентифицировали военнослужащих, группу танкистов 17-й ОМСБр из Чечни, принимавших участие в боевых действиях в Донбассе.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо. Читайте также: Хуг о российских военных в Донбассе: Я с ними встречался

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