Волонтеры: боевики ДНР превратили интернат в военную базу - фото
17.02.2017 12:52
Российские армейские корпуса в Донбассе и террористы давно используют объекты социальной инфраструктуры под базы и казармы, отмечают волонтеры
Фото: informnapalm.org
Волонтеры-расследователи военных преступлений России в Донбассе идентифицировали, что боевики террористической организации ДНР и российские военные превратили горловский дом-интернат для инвалидов в военную базу. Об этом говорится в сообщении группы Inform Napalm.
"С середины 2015 года горловский дом-интернат стал местом базирования военнослужащих российских оккупационных войск, что подтверждается спутниковыми снимками Google Earth (координаты: 48.299955, 38.184583). По информации сепаратистских СМИ, во время боевых действий зимой 2015 года, интернат был поврежден, снаряд попал в крышу здания, были выбиты окна", - отмечается в сообщении.
Волонтеры добавили, что глядя на снимки, становится понятным, почему на территории практически постоянно фиксируются военные грузовики.
По информации LIGA.net, в настоящее время на территории горловского интерната отмечается много военной техники.
"С середины 2015 года горловский дом-интернат стал местом базирования военнослужащих российских оккупационных войск, что подтверждается спутниковыми снимками Google Earth (координаты: 48.299955, 38.184583). По информации сепаратистских СМИ, во время боевых действий зимой 2015 года, интернат был поврежден, снаряд попал в крышу здания, были выбиты окна", - отмечается в сообщении.
Волонтеры добавили, что глядя на снимки, становится понятным, почему на территории практически постоянно фиксируются военные грузовики.
"Боевики сегодня не стесняются выкладывать фото на фоне таблички горловского интерната с подписью "Я на КПП стою". Таким образом, объект социальной инфраструктуры автоматически стал военным, нарушая нормы международного права", - подчеркивается в сообщении.
По информации LIGA.net, в настоящее время на территории горловского интерната отмечается много военной техники.
"Инвалидов там нет уже давно - с начала активизации боевых действий", - сказал источник LIGA.net.
По его словам, попасть местным жителям на территорию интерната с целью забрать документы родственников сейчас практически невозможно.
9 января сообщалось, что волонтеры идентифицировали военнослужащих, группу танкистов 17-й ОМСБр из Чечни, принимавших участие в боевых действиях в Донбассе.
ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
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