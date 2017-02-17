Трое военных погибли, 10 ранены в боях на востоке за сутки: карта

Очередной всплеск насилия на линии разграничения в Донбассе унес жизни троих военнослужащих ВСУ. В боях с оккупантами ранения получили десять солдат

За минувшие сутки на фронте в Донбассе погибли трое военнослужащих, десять бойцов сил АТО получили ранения. Такие цифры потерь на брифинге озвучил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, подтвердив данные утренней сводки, сообщает корреспондент ЛІГА.net.

"За минувшие сутки в результате боевых действий трое украинских военнослужащих погибли, десять получили ранения", - сообщил полковник.

Военнослужащие погибли на разных позициях вдоль линии боевого столкновения: в Зайцево, Авдеевке и Водяном.

Ранения бойцы АТО получили в Зайцево, Песках, Водяном и Лебединском, шестеро - под Авдеевкой.

По состоянию на полночь 17 февраля 2017 года (нажмите, чтобы увеличить):





За минувшие сутки на луганском направлении фронта противник совершил восемь обстрелов (два - из тяжелого вооружения), на донецком - 21 обстрел (11), в Приазовье - 37 обстрелов (4).

Смотрите также: Последствия обстрела Авдеевки: видео

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.