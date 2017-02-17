USD:  26.97  27.34   EUR:  28.52  29.22  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Обстрел боевиками Авдеевки: есть угроза разрушения жилого дома

17.02.2017 13:47
В оперативном штабе прорабатывается вопрос отселения людей из аварийного дома, сказал глава Донецкой областной военно-гражданской администрации
Обстрел боевиками Авдеевки: есть угроза разрушения жилого дома
Фото: facebook.com/zhebrivskyi

В Авдеевке есть угроза разрушения жилого дома, в который 16 февраля попал снаряд боевиков террористической организации ДНР. Об этом у себя в Fасebook сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"В доме на улице Гагарина, в который вчера попал снаряд, пошло смещение панельных плит наружной стены. Часть стены на пятом этаже осунулась. Есть угроза разрушения дома и угроза для жителей. Наши службы перекрыли дорогу возле дома, чтобы не было вибраций от движения грузового транспорта", - сказал Жебривский.

По его словам, сейчас в оперативном штабе прорабатывается вопрос отселения людей из аварийного дома.

01.jpg

Читайте также: Обстрелы Авдеевки: паники в городе нет - видео

16 февраля в результате артиллерийского обстрела в Авдеевке Донецкой области пострадали три дома, один мирный житель погиб, еще двое получили травмы.

Читайте также: Последствия обстрела Авдеевки: видео

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 