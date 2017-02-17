Муженко об обострении в АТО: Боевики стреляют из пушек и танков

Главнокомандующий Вооруженных сил сообщил об участившихся обстрелах из минометов, пушек и танков позиций сил АТО

Ситуация в зоне проведения АТО обострилась, увеличилось количество обстрелов из минометов, пушек, танков. Украинским военным разрешено адекватно реагировать на провокации противника. Об этом заявил начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко во время встречи с военными атташе, сообщает Укринформ.

"С позавчерашнего дня мы наблюдаем увеличение количества минометных обстрелов, обстрелов из пушек, применение танков. В частности, последние применялись противником вчера по населенному пункту Авдеевка. Подразделения, выполняющие задачи в зоне АТО, имеют право адекватно реагировать на все те нарушения, которые имеют место в зоне проведения операции. Среди полномочий командиров - принимать решения в ответ на те или иные действия противника", - сказал Муженко.

При этом он подчеркнул, что "огонь с нашей стороны в несколько раз меньше, чем со стороны противника".

Муженко отметил, что за прошедшие сутки в результате обстрелов, в том числе и танковых, в районе Авдеевки трое украинских военнослужащих погибли, 10 получили ранения; также погиб один мирный житель и двое получили ранения.

За прошедшие сутки боевики 66 раз обстреляли позиции сил антитеррористической операции, трое военнослужащих погибли и 10 получили ранения.

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