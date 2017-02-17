ГПУ: В суд передано дело против "депутата" псевдопарламента ДНР

Поскольку сообщник террористов сейчас находится в розыске, в отношении него была проведена процедура заочного досудебного расследования

Генеральная прокуратура Украины направила в суд обвинительный акт в отношении так называемого "депутата" псевдопарламента террористической организации ДНР, который сейчас находится в розыске.



Как сообщает пресс-служба ГПУ, 30 января 2017 года Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователя об осуществлении специального досудебного (заочного) расследования в отношении подозреваемого.



"По результатам расследования Генпрокуратурой 14.02.2017 утвержден и направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве", - говорится в сообщении.



Гражданин Украины обвиняется в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 и ч. 1 ст. 263 УК Украины (содействие деятельности террористической организации и приобретение, ношение, хранение огнестрельного оружия и боеприпасов). Ему грозит до 15 лет тюремного заключения с конфискацией имущества или без таковой.



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По данным ГПУ, обвиняемый активно участвовал в организационном и ином содействии созданию и деятельности террористической организации ДНР, в частности был "депутатом" псевдопарламента - "Верховного совета ДНР" и принимал участие в его заседаниях, осуществлял поставки материально-технических ценностей боевикам.



Фамилию сообщника террористов и более подробную информацию о нем в Генпрокуратуре не разглашают.



15 февраля 2017 года сообщалось, что жительницу Краматорска будут судить по обвинению в организации и проведении в городе весной 2014-го сепаратистского псевдореферендума.



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