Депутат помешал полиции осмотреть автобус с оружием в Донбассе

Во время осмотра салона автобуса на блокпосту в Бахмуте был обнаружен охотничий карабин "СКС", который имел визуальные признаки изменения конструкции

На блокпосту в Бахмуте, Донецкая область, один из народных депутатов помешал осмотру полицейскими автобуса ПАЗ, в котором находились порядка 20 человек в камуфляжной форме. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области.

"Во время проверки лиц и осмотра салона автобуса был обнаружен охотничий карабин "СКС", который имел визуальные признаки изменения конструкции", - сказано в сообщении.

Инцидент произошел около 13:00 в пятницу, 17 февраля.

Имя депутата пресс-служба полиции не назвала.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа полиции, представитель разрешительной системы, но народный депутат забрал оружие в свой автомобиль и уехал с места, не предоставив возможности провести работникам полиции необходимые следственные действия.

"Подчеркиваем, что ввоз в зону АТО или вывоз из нее оружия, даже при наличии разрешения на владение, находится под пристальным контролем полиции. В случае нарушений правил хранения и использования оружия будет изъято, а нарушитель привлечен к ответственности", - говорится в сообщении полиции.

После того, как одно из СМИ в своей публикации об инциденте назвало фамилию депутата Семена Семенченко, он на своей странице в Facebook написал пост, из которого следует, что он был тем депутатом, который препятствовал полиции осмотреть автобус с неизвестными в военной форме.

"Мне там лица называющие себя журналистами Украинской правды предъявляют, что я мешаю полиции ДНР, сорти, полиции Донецкой области, издеваться над своими боевыми побратимами ветеранами, изымать у них официально зарегистрированное оружие и вообще чему то там препятствую.

Так вот. Я сделаю все чтобы помочь своим товарищам защитить Украину здесь на блокаде. И можете писать про меня что хотите. Мне все равно", - написал Семенченко.

Сегодня участники блокады торговли с временно оккупированными районами Донбасса заявили о попытке штурма их позиций в Бахмуте, однако в Нацполиции эти обвинения опровергли, отметив, что активисты захватили тепловоз и отказываются его возвращать.

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