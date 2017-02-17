Авдеевку опять обстреляли боевики, есть раненые - Аброськин

По предварительной информации, в результате обстрелов центра и старой части Авдеевки были ранены два мирных жителя

Боевики гибридной армии РФ вновь обстреливают город Авдеевку Донецкой области. Об этом сообщил глава ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин у себя в Facebook.

"Авдеевка. Боевики начали обстрел города. Под огнём старая часть и центр. Уже есть попадания в здания. Квартал Юбилейный, пожар в жилом доме", - пишет Аброськин.

Он также добавил, что два мирных жителя были ранены, но информация о пострадавших уточняется.

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский у себя в Facebook добавил, что в Авдеевке взрывы были слышны в районе Химика, а на место обстрела выехала скорая и представители оперативного штаба.

16 февраля 2017 года Жебривский сообщил, что в результате артиллерийского обстрела в Авдеевке пострадали три дома, один мирный житель погиб, еще двое получили травмы.

Читайте также: Прокуратура квалифицировала обстрел Авдеевки как теракт

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.