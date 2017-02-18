В Авдеевке снаряды попали в жилые дома: ранены двое подростков

Снаряды попали в 9-этажный и 14-этажный жилые дома. Еще один снаряд повредил газопровод в школьной котельне

В результате обстрела боевиками Авдеевки снаряд попал в 9-этажный дом. Повреждены две квартиры на втором этаже. Осколками были ранены двое подростков. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Facebook.

"В больнице Авдеевки хирург осмотрел двух подростков. К счастью обошлось легкими царапинами и ушибами", - написал Жебривский.

Он также сообщил, что снаряды попали в 14-этажный дом, повредив квартиру на последнем этаже, и частный дом. Пострадавших нет.

В результате обстрела повреждена котельная школы №3.

"Поврежден газопровод. Комунальщики, выехавшие на место, уже перекрыли трубу", - сообщил Жебривский.

Он также добавил, что боевики продолжают обстрел окраин города и позиций ВСУ.

Ранее глава ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин сообщил, что под огнём террористов оказались старая часть и центр Авдеевки. Два мирных жителя были ранены.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.