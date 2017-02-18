В Авдеевке снаряды попали в жилые дома: ранены двое подростков
В результате обстрела боевиками Авдеевки снаряд попал в 9-этажный дом. Повреждены две квартиры на втором этаже. Осколками были ранены двое подростков. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Facebook.
"В больнице Авдеевки хирург осмотрел двух подростков. К счастью обошлось легкими царапинами и ушибами", - написал Жебривский.
Он также сообщил, что снаряды попали в 14-этажный дом, повредив квартиру на последнем этаже, и частный дом. Пострадавших нет.
В результате обстрела повреждена котельная школы №3.
"Поврежден газопровод. Комунальщики, выехавшие на место, уже перекрыли трубу", - сообщил Жебривский.
Он также добавил, что боевики продолжают обстрел окраин города и позиций ВСУ.
Ранее глава ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин сообщил, что под огнём террористов оказались старая часть и центр Авдеевки. Два мирных жителя были ранены.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
16:15
-
вчера
17:36
-
вчера
14:29
-
вчера
17:24
-
26.01.17
11:55