Стрельба в Харькове: батальон Донбасс отрицает свою причастность

По словам бывшего командира батальона, возможный участник перестрелки демобилизирован и отношения к батальону уже больше года не имеет

Бывший командир батальона Донбасс Анатолий Виногродский сообщил, что возможный участник перестрелки в жилом массиве Харькова Алексеевка с позывным Испанец уже демобилизирован и отношения к батальону уже больше года не имеет. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Указанный человек с позывным "Испанец" действительно служил в батальоне НГУ Донбасс, весной 2016 года демобилизовался и больше года никакого отношения к Донбассу, а тем более блокаде не имеет. Насколько удалось узнать после демобилизации Испанец работал в какой-то харьковской фирме. Позицию Азова по блокаде мы не разделяем, но это не повод воевать с кем то", - написал он.

Виногродский также сообщил, что заявления о причастности к инциденту нардепа Евгения Мураева батальон не подтверждает и не опровергает.

Ранее сегодня сообщалось, что в Харькове в жилом массиве Алексеевка произошла перестрелка. На место происшествия выехали восемь нарядов патрульной полиции и следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции Харькова.

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