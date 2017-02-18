Штаб: боевики обстреляли Авдеевку из танка, минометов и пулеметов
За минувшие сутки боевики 73 раза обстреляли позиции сил АТО. Четверо украинских военных ранены. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
На донецком направлении из 120 мм минометов, танка, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия террористы неоднократно обстреливали позиции ВСУ в районе Авдеевки. Также из минометов и гранатометов, крупнокалиберных пулеметов боевики обстреляли Новоселовку Вторую, Опытное, Верхнеторецкое, Камянку, Зайцево, Новолуганское и Пески.
По Невельскому огонь вел снайпер.
В Авдеевке были ранены двое мирных жителей.
На мариупольском направлении из 122 мм артиллерии гибридные войска РФ обстреляли Павлополь. Из минометов разных калибров - Красногоровку, Новогригорьевку, Старогнатьевку и Павлополь. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия террористы обстреляли Водяное, Павлополь, Талаковку и Широкино.
По Гнутово огонь вел снайпер.
Боевики также обстреляли населенный пункт Трудовское из 122 мм артиллерии.
На луганском направлении из 120 мм минометов и противотанковых ракетных комплексов террористы обстреливали Крымское, а из гранатометов - Новоалександровку, Новозвановку и Катериновку.
Читайте также: Последствия обстрела боевиками жилых кварталов Авдеевки: видео
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
16:15
-
вчера
17:36
-
вчера
14:29
-
вчера
17:24
-
26.01.17
11:55