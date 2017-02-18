Штаб: боевики обстреляли Авдеевку из танка, минометов и пулеметов

Четверо украинских военных ранены. В Авдеевке в результате обстрела были ранены двое мирных жителей

За минувшие сутки боевики 73 раза обстреляли позиции сил АТО. Четверо украинских военных ранены. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На донецком направлении из 120 мм минометов, танка, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия террористы неоднократно обстреливали позиции ВСУ в районе Авдеевки. Также из минометов и гранатометов, крупнокалиберных пулеметов боевики обстреляли Новоселовку Вторую, Опытное, Верхнеторецкое, Камянку, Зайцево, Новолуганское и Пески.

По Невельскому огонь вел снайпер.

В Авдеевке были ранены двое мирных жителей.

На мариупольском направлении из 122 мм артиллерии гибридные войска РФ обстреляли Павлополь. Из минометов разных калибров - Красногоровку, Новогригорьевку, Старогнатьевку и Павлополь. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия террористы обстреляли Водяное, Павлополь, Талаковку и Широкино.

По Гнутово огонь вел снайпер.

Боевики также обстреляли населенный пункт Трудовское из 122 мм артиллерии.

На луганском направлении из 120 мм минометов и противотанковых ракетных комплексов террористы обстреливали Крымское, а из гранатометов - Новоалександровку, Новозвановку и Катериновку.

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