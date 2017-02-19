Разведка: В ОРДЛО растет количество преступлений из-за пьянства
Среди террористов ДНР и ЛНР наблюдается увеличение количества преступлений с использованием огнестрельного оружия. Об этом в своей Facebook-сводке сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
Ведомство сообщает, что 17 февраля боевики гибридной армии РФ "развлекались хаотичной стрельбой из огнестрельного оружия", в результате чего был ранен мирный житель. В этот же день в Голубовке (бывший Кировск) неизвестные в военной форме обстреляли контрольно-пропускной пункт этой группировки, ранив "сержанта" гибридной армии Полежаева Назара Андреевича 1992 года рождения.
Пресс-служба разведки сообщает, что на оккупированных территориях "продолжает увеличиваться количество беспорядков и хулиганских действий" совершенных боевиками в состоянии алкогольного опьянения.
По данным разведки, командование российских войск в Новоазовске "использует склонность подчиненного личного состава к злоупотреблению алкоголя для собственного обогащения":"разрешение на пьянство" желающему стоит 3000 российских рублей.
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