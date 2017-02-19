В Авдеевке 13 объектов работают на генераторах, электричества нет
Подача электроэнергии в Авдеевке все еще не восстановлена. Ремонтные бригады обнаружили на подконтрольной части 5 повреждений линий электропередач. Об этом сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Facebook.
"На данный момент к электрогенераторам подключено 13 объектов по городу", - написал он.
В 16:00 в Авдеевке были включены помпы для запуска в город воды. Водоснабжение будет осуществляться до 22:00.
Завтра в Авдеевке будут работать все школы.
Ранее сегодня сообщалось, что в результате боевых действий за последние сутки один солдат пропал без вести во время обстрела Авдеевки, девять военных получили ранения и травмы. Ситуация в Авдеевке обостряется.
Читайте также: В Авдеевке усиливают отделение местной полиции - Аброськин
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
17.02.17
16:15
-
вчера
20:23
-
вчера
19:10
-
вчера
15:20
-
вчера
14:02
Новости партнеров
- 76136
- 36269
- 30224
- 22006
- 15215