В Авдеевке 13 объектов работают на генераторах, электричества нет

Ремонтные бригады обнаружили в Авдеевке 5 повреждений линий электропередач

Подача электроэнергии в Авдеевке все еще не восстановлена. Ремонтные бригады обнаружили на подконтрольной части 5 повреждений линий электропередач. Об этом сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Facebook.

"На данный момент к электрогенераторам подключено 13 объектов по городу", - написал он.

В 16:00 в Авдеевке были включены помпы для запуска в город воды. Водоснабжение будет осуществляться до 22:00.

Завтра в Авдеевке будут работать все школы.

Ранее сегодня сообщалось, что в результате боевых действий за последние сутки один солдат пропал без вести во время обстрела Авдеевки, девять военных получили ранения и травмы. Ситуация в Авдеевке обостряется.

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