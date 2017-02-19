В воскресенье ВСУ в Донбассе понесли потери - штаб
За минувший день подконтрольные РФ бандформирования 41 раз обстреляли позиции украинских военных. Как сообщает пресс-центр АТО, за день в Донбассе один военнослужащий ВСУ был ранен, ранее объявленный пропавшим без вести солдат погиб.
На мариупольском направлении из минометов оккупанты обстреливали Новотроицкое, Лебединское и Зайцево. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - Гнутово, Павлополь, Гранитное и Водяное. Боевики неоднократно использовали БМП по Широкино, а ПТРК - по Водяному.
На донецком направлении из 120-мм и 82-мм минометов, а также гранатометов и стрелкового оружия оккупанты обстреливали Троицкое, Авдеевку, Зайцево, Опытное, Луганское и Новгородское.
В комментарии LIGA.net спикер спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник подтвердил, что ранее объявленный пропавшим без вести боец был найден мертвым. "Было найдено тело, военнослужащий погиб в результате минометного обстрела", - сказал он.
Также спикер штаба АТО уточнил, что за сегодняшний день, кроме одного раненого бойца, ВСУ понесли потери: по последним данным, один погибший.
Ранее сегодня Мотузяник заявил, что за прошедшие сутки в результате боевых действий в Донбассе один военнослужащий пропал без вести, еще девять получили ранения.
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