В воскресенье ВСУ в Донбассе понесли потери - штаб

По данным штаба, обстановка в зоне АТО неспокойная. Гибридная армия РФ 41 раз открывала огонь в сторону позиций ВСУ, за день 1 погибший и 1 раненый

За минувший день подконтрольные РФ бандформирования 41 раз обстреляли позиции украинских военных. Как сообщает пресс-центр АТО, за день в Донбассе один военнослужащий ВСУ был ранен, ранее объявленный пропавшим без вести солдат погиб.

На мариупольском направлении из минометов оккупанты обстреливали Новотроицкое, Лебединское и Зайцево. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - Гнутово, Павлополь, Гранитное и Водяное. Боевики неоднократно использовали БМП по Широкино, а ПТРК - по Водяному.

На донецком направлении из 120-мм и 82-мм минометов, а также гранатометов и стрелкового оружия оккупанты обстреливали Троицкое, Авдеевку, Зайцево, Опытное, Луганское и Новгородское.

В комментарии LIGA.net спикер спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник подтвердил, что ранее объявленный пропавшим без вести боец был найден мертвым. "Было найдено тело, военнослужащий погиб в результате минометного обстрела", - сказал он.

Также спикер штаба АТО уточнил, что за сегодняшний день, кроме одного раненого бойца, ВСУ понесли потери: по последним данным, один погибший.

Ранее сегодня Мотузяник заявил, что за прошедшие сутки в результате боевых действий в Донбассе один военнослужащий пропал без вести, еще девять получили ранения.

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