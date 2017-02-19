Боевики не допускают ремонтные бригады к поврежденным ЛЭП

На неподконтрольной территории повреждена опора ЛЭП над Горловской трассой. На подконтрольной территории в Авдеевке все 5 повреждений отремонтированы

В Авдеевке ремонтная группа, которая на протяжении ликвидировали повреждения линий электропередачи на подконтрольной территории, завершила работы. Устранены все 5 повреждений. Об этом сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Facebook.

"В то же время группу монтажников по ту стороны российская сторона не допустила к работам, ссылая на якобы обстрелы наших военных. Но это абсолютный фейк - ВСУ однозначно не стреляли, потому что в районе были наши работники", - написал он.

Как сообщается, на неподконтрольной территории повреждена опора линия электропередач над Горловской трассой.

"Завтра наша сторона СЦКК опять подает запрос на режим тишины, чтобы ремонтники полностью восстановили линию электропередач", - сообщил также Жебривский.

Ранее сегодня сообщалось, что за минувший день подконтрольные РФ бандформирования 41 раз обстреляли позиции украинских военных. За день один украинский военный погиб и один - ранен.

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