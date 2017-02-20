ГУР: ревнивый пьяный боевик взорвал гранатой себя и сожительницу

На фоне роста "пьяных" инцидентов на фронте командующие "армий ДНР" решили избавляться от психически неуравновешенных и склонных к пьянству боевиков

Российский наемник из подразделения гибридной армии РФ, расквартированного в Кадиевке, пьяным из ревности взорвал гранату в квартире, где находился вместе с местной жительницей. Об этом инциденте сообщают информаторы Главного управления разведки в зоне АТО.

Агентура уточняет, что командование подразделения боевиков "принимает меры, чтобы оформить его увольнение задним числом".

С целью предотвращения роста количества преступлений в гибридной армии РФ, в том числе с использованием огнестрельного оружия, главари решили "увольнять" психически неуравновешенных боевиков, а также склонных к злоупотреблению алкоголем.

Вербовке в незаконные вооруженные формирования на временно оккупированной территории "подлежат лица в возрасте от 18 до 60 лет", отмечает разведка.

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