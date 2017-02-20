Авдеевка снова со светом: ремонтники подключили все объекты

Все объекты в городе-саттелите Донецка уже со светом, сказали в Донецкой ОВГА

Сегодня, 20 февраля, Авдеевку Донецкой области полностью подключили к электроснабжению. Об этом ЛІГА.net сообщил советник главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Олесь Пограничный.

"Полностью подключено электричество, ремонтники все проверили, город со светом: Авдеевский коксосохим, Донецкая фильтровальная станция", - отметил Пограничный.

По его словам, в период обострения несколько дней назад, администрация предложила вывезти некоторых жителей.

"Но многие, отказались и сказали, что переедут к родственникам на время", - добавил он.

Пограничный уточнил, что в городе в среднем насчитывается 220 тысяч человек местных жителей. "Но точную цифру сейчас сказать сложно", - добавил он.

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Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский отметил у себя в Facebook: "Электромонтажники восстановили поврежденную опору и починили разрыв линии электропередач на временно неподконтрольной территории у Авдеевки. Сейчас идет технологическая проверка на подстанциях".

18 февраля боевики обстреляли город, в результате чего он был обесточен.

19 февраля сообщалось, что подача электроэнергии в Авдеевке все еще не восстановлена. Ремонтные бригады обнаружили на подконтрольной части 5 повреждений линий электропередач.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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