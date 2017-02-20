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В зоне АТО в Донецкой области за три дня пострадали 7 гражданских

20.02.2017 13:18
По данным Донецкой ОГА, ранения получили четверо жителей Авдеевки, житель Бахмута и двое жителей Волновахи
В зоне АТО в Донецкой области за три дня пострадали 7 гражданских
Фото: dn.npu.gov.ua

В зоне проведения АТО в Донецкой области за период 17-19 февраля 2017 года пострадали семь гражданских лиц. Об этом со ссылкой на данные лечебно-профилактических учреждений региона сообщает Донецкая облгосадминистрация.

17 февраля ранения получили двое жителей Авдеевки, один из которых сейчас находится на амбулаторном лечении.

18 февраля в результате обстрела и разрушения дома пострадали еще двое жителей Авдеевки, которых госпитализировали в местную больницу.

Также в больницу Волновахи с минно-взрывными травмами госпитализированы двое жителей города.

Кроме того, минно-взрывные ранения получил житель Бахмута, сейчас он находится на амбулаторном лечении.

Ранее сегодня, 20 февраля, сообщалось, что в Луганской области местная жительница получила огнестрельное ранение в результате обстрела из стрелкового оружия с оккупированной территории.

За прошедшие сутки, 19 февраля, в Донбассе погиб один украинский военный, еще один получил ранения.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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