В зоне АТО в Донецкой области за три дня пострадали 7 гражданских

По данным Донецкой ОГА, ранения получили четверо жителей Авдеевки, житель Бахмута и двое жителей Волновахи

В зоне проведения АТО в Донецкой области за период 17-19 февраля 2017 года пострадали семь гражданских лиц. Об этом со ссылкой на данные лечебно-профилактических учреждений региона сообщает Донецкая облгосадминистрация.



17 февраля ранения получили двое жителей Авдеевки, один из которых сейчас находится на амбулаторном лечении.



18 февраля в результате обстрела и разрушения дома пострадали еще двое жителей Авдеевки, которых госпитализировали в местную больницу.



Также в больницу Волновахи с минно-взрывными травмами госпитализированы двое жителей города.



Кроме того, минно-взрывные ранения получил житель Бахмута, сейчас он находится на амбулаторном лечении.



Ранее сегодня, 20 февраля, сообщалось, что в Луганской области местная жительница получила огнестрельное ранение в результате обстрела из стрелкового оружия с оккупированной территории.



За прошедшие сутки, 19 февраля, в Донбассе погиб один украинский военный, еще один получил ранения.



ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.