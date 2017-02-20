Под Авдеевкой погиб военный, в тылу умер раненый боец - карта АТО

Потери сил АТО за 19 февраля в войне России против Украины: один боец погиб, еще один скончался от несовместимых с жизнью ранений, полученных ранее

За 19 февраля 2017 года на фронте в Донбассе погиб военнослужащий, один боец получил ранение. Об этом на брифинге рассказал спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент ЛІГА.net.

"За минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, еще один боец получил ранения. Все эти потери за сутки были в Авдеевке", - сообщил полковник.

Пресс-офицер Минобороны также добавил, что вчера в одном из тыловых госпиталей умер военнослужащий, который был тяжело ранен в Зайцевом.

По состоянию на полночь 20 февраля 2017 года (нажмите, чтобы увеличить):





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