Под Авдеевкой погиб военный, в тылу умер раненый боец - карта АТО
За 19 февраля 2017 года на фронте в Донбассе погиб военнослужащий, один боец получил ранение. Об этом на брифинге рассказал спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент ЛІГА.net.
"За минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, еще один боец получил ранения. Все эти потери за сутки были в Авдеевке", - сообщил полковник.
Пресс-офицер Минобороны также добавил, что вчера в одном из тыловых госпиталей умер военнослужащий, который был тяжело ранен в Зайцевом.
По состоянию на полночь 20 февраля 2017 года (нажмите, чтобы увеличить):
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