Снайперу боевиков ДНР из Тернопольской области дали 14 лет тюрьмы

Суд установил, что 18-летний житель Тернпольской области воевал у боевиков ДНР и вел участвовал в боевых действия против ВСУ

Суд в Тернополе приговорил 18-летнего жителя Тернопольской области к 14 годам тюрьмы за участи в террористической организации ДНР. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Дело против подозреваемого расследовалось по ч.1 ст.258-3 УК Украины - участие в террористической организации.

Было установлено, что весной 2015 го 18-летний житель Черткова для участия в боевых действиях на стороне террористов ДНР приехал в Донецк к своему отцу, который к тому времени уже был активным участником террористической организации.

"С целью скрыть свои преступные намерения, указанные лица сообщили родным, что поехали на заработки в Россию. Пройдя на месте медицинскую комиссию, житель Черткова получил военную форму и поступил в военное подразделения ДНР", - сказано в сообщении.

В прокуратуре рассказали, что боевики выдали подозреваемому снайперскую винтовку Драгунова с которой он на протяжении 2015-2016 годов участвовал в боевых действиях против подразделений ВСУ. Снайпер осуществлял "выстрелы на поражение военных АТО, находясь на крышах домов и в окопах вдоль линии разграничения".

Суд признал жителя Тернопольской области виновным в инкриминируемом преступлении и приговорил его к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее сегодня Лиманский суд Донецкой области заочно приговорил женщину - члена террористической организации ДНР к 8 годам тюремного заключения.

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