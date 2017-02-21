В оккупированном Дебальцево наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел

Одна пуля пролетела на расстоянии ориентировочно 10-20 метров от наблюдателей

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ попали под обстрел в оккупированном Дебальцево. Об этом LIGA.net сообщает пресс-служба миссии.

"Находясь на наблюдательном пункте в Дебальцево, патруль СММ услышал 13 выстрелов из стрелкового оружия с западо‑северо‑западу от своего местонахождения. По крайней мере, одна пуля пролетела на расстоянии ориентировочно 10-20 метров от членов патруля миссии. Наблюдатели незамедлительно покинули место происшествия, уведомив при этом СЦКК", - отметили в пресс-службе

18-19 февраля на восточной окраине оккупированной Ясиноватой (16 км к северо‑востоку от Донецка) патруль миссии остановили боевики террористической организации ДНР и заявили, что не пропустят наблюдателей дальше.

"19 февраля офицер Вооруженных сил Российской Федерации при СЦКК сообщил СММ о том, что Совместный центр принял все возможные меры, но не смог оказать содействие обеспечению свободы передвижения СММ. Тем не менее, после практически полуторачасовой задержки 18 февраля и 45‑минутной задержки 19 февраля боевики разрешили патрулю миссии проследовать дальше", - добавили в пресс-службе.

В Дебальцево в ночь с 6 на 7 февраля команда Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ слышала 133 взрыва неопределенного происхождения в 7-9 км к северо-западу

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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