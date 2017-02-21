Жебривский: "Русский мир" оставил без ремонта 320 домов Марьинки

320 частных домов и пять многоэтажек расположены на территории, которая постоянно обстреливается боевиками, сказал глава Донецкой ОВГА

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что в Марьинке из-за постоянного обстрела боевиками 320 жилых домов пока остаются без ремонта. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

"320 частных домов и пять многоэтажек расположены на территории, которая постоянно обстреливается "русским миром". К прекращению обстрелов, туда посылать ремонтников не будем", - отметил Жебривский.

По его словам, сейчас на разных этапах идут ремонтные работы в 20 многоквартирных домах, на которые выделены средства из областного и местного бюджета.

Жебривский уточнил, что в Марьинке проживает около семи тысяч жителей.

С начала гибридной войны в результате артиллерийско-минометных обстрелов со стороны боевиков было повреждено 53 многоэтажных жилых дома (411 квартир) и 980 домов частного сектора.

Из них 88 частных домов и 78 квартир имеют среднюю и тяжелую степень повреждения.

"На сегодня частично отремонтировано или предоставлено строительные материалы для ремонта 386 домов частного сектора и для 60 квартир в многоквартирных домах", - сказал Жебривский.

Боевики уменьшили количество обстрелов позиций ВСУ из тяжелого вооружения, но позже снова начали использовать 120 мм минометы. Зафиксировано 74 обстрела.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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