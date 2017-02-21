Арест судна Sky Moon: обвинение против капитана передали в суд

Завершено досудебное расследование и направлен в суд акт против капитана судна Sky Moon, обвиняемого в посещении портов оккупированного Крыма

Военная прокуратура направила в суд обвинение против капитана танзанийского судна Sky Moon, которое незаконно входило в порты оккупированного Крыма. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Южного региона.

"Завершено досудебное расследование и направлено в суд обвинительный акт в отношении гражданина Сирии, капитана судна Sky Moon, который обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 332-1, ч. 1 ст. 366 УК Украины", - сказано в сообщении.

В прокуратуре отметили, что капитан, действуя по предварительному сговору с представителем судовладельца, отправителями и получателями грузов, в 2016 году восемь раз входил на судне Sky Moon в закрытые порты оккупированных Керчи, Феодосии, Севастополя.

Следствие установило, что подозреваемый, зная об оккупации Крыма и санкциях против РФ, нарушая закон Украины и международное право, перевозил в Турцию и Молдову металлолом, кальцинированную и техническую соду и семена льна.

Кроме того, чтобы скрыть преступления, в ноябре 2016 года обвиняемый составил и издал заведомо ложный документ - коносамент - о якобы погрузке на судно груза в российском порту Темрюк.

30 ноября 2016 года сотрудники Госпогранслужбы в украинских внутренних водах на Дунае задержали вместе с экипажем грузовое судно Sky Moon. По данным ГПСУ, капитан судна пытался сымитировать поломку машины, однако, судно было задержано и доставлено в порт Рени.

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