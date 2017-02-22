Боевики из танка обстреляли Авдеевку - штаб

Один украинский военный был ранен за минувшие сутки

За минувшие сутки российско-оккупационные войска 59 раз нарушили режим тишины в Донбассе. Один боец АТО получил ранение. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На мариупольском направлении из 120 и 82 мм минометов оккупанты обстреливали Широкино и Водяное. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Гнутово, Талаковку, Водяное, Павлополь.

По Тарамчук и Широкино вели огонь БМП противника.

На донецком направлении - из 120 и 82 мм минометов террористы обстреляли Авдеевку, Луганское и Опытное, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Луганское, Зайцево и Каменку. По Каменке огонь вел и снайпер, а по Авдеевке - танк.

На луганском направлении из 82 мм минометов обстреляли Катериновку и Новоалександровку, из гранатометов - Станицу Луганскую.

За минувший день подконтрольные РФ бандформирования 35 раз обстреляли позиции украинских военных.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.