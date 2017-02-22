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Утром боевики ударили по Водяному из переносных Градов и пушек

22.02.2017 08:49
По данным штаба АТО, позиции сил антитеррористической операции в Приазовье с утра оккупанты "накрыли" реактивными снарядами и ствольной артиллерией
Утром боевики ударили по Водяному из переносных Градов и пушек
Фото: страница боевиков в соцсети

Сегодня утром, 22 февраля, оккупационные войска гибридной армии РФ в Донбассе обстреляли позиции сил АТО в Водяном из переносных систем реактивного огня Град-П (Партизан). Об этом у себя в Facebook пишет штаб антитеррористической операции.

Также опорные пункты в Водяном боевики обстреляли из ствольной 122-мм артиллерии и обоих минометных калибров - 120 мм и 82 мм.


Кроме того, артиллерия террористов калибра 122 мм била и по позициям сил АТО в Широкино.

По данным военных, за эти обстрелы боевики выпустили по меньшей мере три реактивных снаряда из Град-П, семь снарядов калибра 122 мм и три десятка мин разного калибра.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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