Утром боевики ударили по Водяному из переносных Градов и пушек
Сегодня утром, 22 февраля, оккупационные войска гибридной армии РФ в Донбассе обстреляли позиции сил АТО в Водяном из переносных систем реактивного огня Град-П (Партизан). Об этом у себя в Facebook пишет штаб антитеррористической операции.
Также опорные пункты в Водяном боевики обстреляли из ствольной 122-мм артиллерии и обоих минометных калибров - 120 мм и 82 мм.
Кроме того, артиллерия террористов калибра 122 мм била и по позициям сил АТО в Широкино.
По данным военных, за эти обстрелы боевики выпустили по меньшей мере три реактивных снаряда из Град-П, семь снарядов калибра 122 мм и три десятка мин разного калибра.
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