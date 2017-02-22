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Задержан боевик ДНР, похитивший двух милиционеров в Дебальцево

22.02.2017 16:45
По словам Аброськина, злоумышленник с 2014-го воевал в рядах террористов. Однажды он организовал похищение двух сотрудников милиции Дебальцево
Задержан боевик ДНР, похитивший двух милиционеров в Дебальцево
Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

В Бахмуте задержан боевик террористической организации ДНР, который с 2014 года воевал в рядах гибридной армии РФ и организовал похищение двух милиционеров в Дебальцево. Об этом в своем Facebook сообщил начальник ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

По его словам, ранее судимого 41-летнего мужчину вчера, 21 февраля, в Бахмуте узнали бывшие сотрудники Дебальцевского горотдела милиции.

С июня 2014-го мужчина "нес службу" на блокпосту боевиков в оккупированном городе.

"В одно из таких "дежурств" задержанный организовал захват и незаконное лишение свободы двух сотрудников Дебальцевского горотдела милиции, затем передал их МГБ ДНР", - сообщил Аброськин и отметил, что террориста узнал один из пострадавших правоохранителей.

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У задержанного был проведен обыск. Как выяснилось, злоумышленник, покидая ряды боевиков, прихватил с собой револьвер, патроны и гранату РГД-5 с запалом и передал на хранение родственнику.


Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Аброськин подчеркнул, что террорист рассчитывал затеряться в Бахмуте в надежде, что никто не узнает о его участии в незаконных вооруженных формированиях.

20 февраля 2017 года сообщалось, что суд приговорил 18-летнего жителя Тернопольской области к 14 годам тюрьмы за участие в террористической организации ДНР.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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