В Луганской области погиб пограничник: обстоятельства выясняются

Тело сотрудника ГПСУ нашли сегодня, 22 февраля, на обочине дороги у населенного пункта Троицкое

В Луганской области при пока невыясненных обстоятельствах погиб пограничник. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).



Отсутствие военнослужащего, который своевременно не прибыл на службу в одно из пограничных подразделений, было обнаружено сегодня утром, 22 февраля.



Были начаты поиски пропавшего. Вскоре тело пограничника без признаков жизни на обочине дороги нашел участковый инспектор.



Об инциденте было сообщено сотрудникам Нацполиции, военной прокуратуры и других взаимодействующих структур.



Сейчас руководство Луганского пограничного отряда совместно с правоохранительными органами выясняет все обстоятельства происшествия.



Помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян в комментарии телеканалу 112 Украина уточнил, что инцидент произошел у населенного пункта Троицкое. По его словам, рассматривается несколько версий смерти пограничника.



"Последний раз его видели вчера вечером, а тело нашли сегодня утром. Поэтому когда именно он погиб - это также предмет работы и изучения для оперативно-следственной группы", - сказал Слободян и добавил, что окончательная причина смерти еще выясняется, поскольку "есть определенные признаки, требующие дополнительного изучения".

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9 февраля 2017 года в Херсонской области произошло ДТП, в результате которого погиб пограничник.



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