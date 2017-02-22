Боевики обстреляли свои же позиции возле Пикуз - штаб АТО

Гибридная армия осуществила провокацию с целью обвинения ВСУ в срыве процесса отвода тяжелого вооружения от линии разграничения

Боевики обстреляли собственные позиции возле Пикуз Донецкой области. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"С целью обвинения украинских войск в невыполнении взятых на себя обязательств и срыве процесса отвода тяжелого вооружения от линии разграничения, российско-оккупационные войска осуществили очередную провокацию, открыв огонь из тяжелого вооружения по собственным позициям. Обстрел из минометов произошел в районе Пикуз ( Коминтерново, - ред.) Донецкой области", - сказано в сообщении.

В штабе отметили, что эта провокация еще раз подтверждает нежелание противника осуществлять практические шаги по мирному урегулированию конфликта.

За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции вследствие боевых действий погибших нет, один боец получил ранение во время боевых действий в районе Донецкого аэропорта.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.