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Боевики обстреляли свои же позиции возле Пикуз - штаб АТО

22.02.2017 18:24
Гибридная армия осуществила провокацию с целью обвинения ВСУ в срыве процесса отвода тяжелого вооружения от линии разграничения
Боевики обстреляли свои же позиции возле Пикуз - штаб АТО
Фото: EPA

Боевики обстреляли собственные позиции возле Пикуз Донецкой области. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"С целью обвинения украинских войск в невыполнении взятых на себя обязательств и срыве процесса отвода тяжелого вооружения от линии разграничения, российско-оккупационные войска осуществили очередную провокацию, открыв огонь из тяжелого вооружения по собственным позициям. Обстрел из минометов произошел в районе Пикуз ( Коминтерново, - ред.)  Донецкой области", - сказано в сообщении.

В штабе отметили, что эта провокация еще раз подтверждает нежелание противника осуществлять практические шаги по мирному урегулированию конфликта.

За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции вследствие боевых действий погибших нет, один боец получил ранение во время боевых действий в районе Донецкого аэропорта. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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