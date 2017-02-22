Еще двух крымских татар оккупанты поместили в психбольницу

Айдер Салединов и Рустам Исмаилов являются фигурантам дела Хизб ут-Тахрир

Оккупанты в Крыму поместил фигурантов дела Хизб ут-Тахрир Айдера Салединова и Рустема Исмаилова в психиатрическую клинику для прохождения принудительной психиатрической экспертизы. Об этом на своей странице в Facebook написала жена Исмаилова, Фатма, сообщает КрымЅОЅ.

"Сегодня 22 февраля моего мужа Исмаилова Рустема и мужа Гузаль - Салединова Айдера помещают в психиатрическую больницу по адресу улица Розы-Люксембург, Симферополь. Мы расцениваем эти действия со стороны силовиков как применение карательной медицины", - сообщила Фатма Исмаилова.

Айдер Салединов и Рустам Исмаилов являются фигурантам симферопольского дела Хизб ут-Тахрир.

Вчера оккупанты в Симферополе присудили 11 суток административного ареста похищенному крымскому татарину Марлену Мустафаеву.

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