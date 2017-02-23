Штаб: Боевики обстреляли Водяное из Града, минометов и артиллерии

Один украинский военный ранен

За минувшие сутки боевики 54 раза обстреляли позиции сил АТО. Один украинский военный ранен. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО в Facebook.

На мариупольском направлении из переносных реактивных пусковых установок Град "Партизан", 122 мм артиллерии и минометов разных калибров боевики обстреляли Водяное. Также из минометов террористы открывали огонь по Лебединскому и Широкино. Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики вели огонь по Гнутово, Водяному, Широкино и Павлополю.

На донецком направлении гибридные войска РФ из минометов разных калибров обстреляли Луганское, Троицкое и Зейцево, а из гранатометов разных систем и стрелкового оружия - Авдеевку, Опытное, Пески, Зейцево и Луганское.

По Луганскому вели огонь также из БМП.

На луганском направлении из 120 мм минометов и гранатометов боевики обстреляли Новозвановку.

22 февраля министр обороны Канады Харджит Саджан сообщил, что Канада работает над широкой программой помощи Украине в противодействии российской агрессии.

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