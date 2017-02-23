В Донбассе дезертировали две группы российских "казаков" - ГУР

Пока одни боевики занимаются поисками оставивших позиции вооруженных подельников-казаков, другие "празднуют" 23 февраля - вплоть до летальных исходов

Среди российских "казачьих" банд в составе гибридной армии РФ на востоке Украины отмечается рост числа дезертиров и тех, кто уехал на родину из зоны АТО, прихватив с собой оружие. Об этом сообщает Главное управление разведки на своей Facebook-странице.

По данным агентуры ГУР на временно оккупированной территории Донбасса, с 20 февраля боевики ищут две группы "казаков", которые с оружием самовольно оставили место дислокации подразделений.

Как сообщает агентура разведки, для празднования очередной годовщины советской армии в "армиях ДНР и ЛНР" главари террористических организаций сделали 23 февраля "выходным днем".

"С целью предупреждения правонарушений, связанных с употреблением спиртных напитков, склонные к алкоголизму и наркомании боевики отправлены на передовые позиции под предлогом "необходимости усиления", - говорится в сообщении.

При этом отдельные боевики уже "начали празднование" с употреблением наркотиков. В частности, 21 февраля умер от передозировки "командир взвода" в незаконном вооруженном формировании из Брянки, которое оккупанты называют "7-й отдельной мотострелковой бригадой".

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